Junge Wiener saßen in Sneakers am Schneeberg fest

Kräftelos ausgerutscht

Diese riet den Burschen, keinesfalls weiterzugehen und ebenfalls umzudrehen. Doch für die Jugendlichen war das schon zu spät. Am unteren Herminensteig gab es auf dem winterlichen Untergrund keinen Halt mehr. Die beiden bereits völlig ermüdeten Freunde rutschten ständig aus. Es blieb ihnen nur mehr das Absetzen eines Notrufs übrig. Die Bergrettung Puchberg konnte sie rasch finden und sicher ins Tal bringen. Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz wird derzeit geprüft.