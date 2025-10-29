Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lenker gestoppt

Sturzbetrunken auf Tauernautobahn am Steuer

Chronik
29.10.2025 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sos)

Die Polizei stoppte in der Nacht auf Mittwoch auf der Tauernautobahn einen 24-jährigen Autofahrer, der wegen seiner Fahrweise auffiel. Er war sturzbetrunken und hatte nicht einmal einen Führerschein. Anzeigen folgen. 

0 Kommentare

Der Alkolenker war gegen Mitternacht auf Höhe Puch-Urstein in Richtung Salzburg unterwegs. Er hatte sein Auto offensichtlich nicht mehr unter Kontrolle und brauchte beide Fahrspuren. 

Lesen Sie auch:
Auf der Tauernautobahn wurde ein Alkolenker gestoppt.
Fast zwei Promille
Polizei stoppte Alkolenker auf Tauernautobahn
16.09.2025
Fahrer selbst befreit
Alkolenker überschlug sich mit Auto in Tamsweg
18.10.2025

Einen Führerschein konnte der Mann gar nicht mehr vorweisen, weil er ihm schon zuvor abgenommen worden war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der 24-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
172.346 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
145.576 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.155 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
Mehr Chronik
Lenker gestoppt
Sturzbetrunken auf Tauernautobahn am Steuer
Nächster Einsatz
Kaminbrand hielt Feuerwehr Ramingstein auf Trab
Erster Teil ist fertig
Arbeiten im Schmittentunnel gehen gut voran
Investment-Masche
Tennengauer fiel auf Internetbetrug herein
Warten auf Not-OP
„System kränkelt, weil überall Kapazitäten fehlen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf