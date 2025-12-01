Alle für Reform der Sinnlos-Posten – außer die FPÖ

Gespart wird bei den Pensionisten, im Sozialbereich – teurer wird von der Energie bis zum Öffi-Ticket alles. Dabei würde es großes Einsparungspotenzial geben, bei den politischen Verantwortlichen selbst. Wie zum Beispiel bei den nicht amtsführenden Stadträten in Wien. Eine Abschaffung obliegt aber dem Bund. Was uns diese Sinnlos-Posten pro Jahr kosten und wie die Parteien dazu stehen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at
