Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema des Tages

„Versorgung der Wiener ist jetzt akut gefährdet!“

Guten Morgen Wien
28.11.2025 06:30
(Bild: Christoph Engelmaier)

Die Sparpläne der Stadt treffen auch das ohnehin angeschlagene Gesundheitssystem. Bei Knie- und Hüftoperationen drohen tiefe Einschnitte für Patienten, wie die darauf spezialisierten Privatspitäler warnen. Das und mehr spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien

0 Kommentare
Porträt von Wien Krone
Wien Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Vier Männer aus Syrien werden aus der U-Haft vorgeführt, drei werden freigesprochen.
Vier Syrer angeklagt
17-Jährige missbraucht, anstatt Hilfe zu leisten
Nach der Mittwochs-„ZIB 2“ könnte man einen wenig vorteilhaften Eindruck vom ...
„Krone“-Kommentar
Frivoles Spiel zwischen dem ORF und der Politik
Auf diesem Parkplatz beim Casino Mond wurde der ausgebrannte, rote Golf gefunden. Stefanie P. ...
Krone Plus Logo
Verzweifelte Suche
Influencerin: Ex-Freund hatte Blut an den Schuhen
Wallner erheben Forderungen an Marterbauer.
Vor Verhandlungen
Wallner warnt: „Keine Einigung um jeden Preis!“
Unsere U17-Burschen haben auch ohne den WM-Titel Historisches geleistet.
Finale verloren, aber:
Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.007 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.129 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.634 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
844 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Guten Morgen Wien
Thema des Tages
„Versorgung der Wiener ist jetzt akut gefährdet!“
Thema des Tages
Mieten stiegen in Wien um 40 Prozent
Thema des Tages
„Krone“ findet die fehlenden Millionen für die U5!
Thema des Tages
„Ich kriege auch kein Geld fürs Einspringen“
Thema des Tages
Promis verraten uns ihre geheimen Punschrezepte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf