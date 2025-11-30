Deutscher Tourengeher verirrte sich in Vorarlberg

In Vorarlberg ist am Samstag ein Tourengeher aus unwegsamem Gelände gerettet worden. Der 58-jährige Deutsche blieb unverletzt, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Trotz guter Ausrüstung und Planung verstieg er sich bei einer Tour im Kleinwalsertal und musste einen Notruf absetzen. Der erfahrene Wintersportler war von der Auenhütte bei Hirschegg allein zu einer Tour auf das 1.994 Meter hohe Berlingersköpfle aufgebrochen.