„Mut und Hoffnung sind da gegen die Vienna“

Nächster Anlauf für SW Bregenz, das Schlusslicht der 2. Liga kämpft daheim gegen die Vienna um wichtige Punkte, vielleicht sogar den ersten Saisonsieg. „Mut und Hoffnung ist da“, sagt Coach Andreas Heraf vor dem Duell mit den Hauptstädtern, die in dieser Saison nicht so stark unterwegs sind, wie es in den vergangenen Jahren meist der Fall war. Mit Bernhard Luxbacher und Jürgen Bauer fehlen der Vienna heute zudem der Kapitän und ein weiterer Stammspieler, was für Heraf aber keinen wirklichen Unterschied macht. „Sie sind dennoch als Team über uns zu stellen, wie alle Mannschaften, wenn man auf die Tabelle schaut“, meint der SW-Trainer, „aber stärker als Lustenau sind sie auch nicht. Und dieses Spiel hätten wir gewinnen können.“