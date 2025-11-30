Wenn ein Geschenk weit mehr ist als ein Konsumgut

Denn Weihnachten ist für zahlreiche Jugendliche im Land kein Fest der Geborgenheit, sondern ein Abend, der an Streit, Gewalt oder Einsamkeit erinnert. Genau hier setzt die sogenannte „Wichtelchallenge“ an – eine große österreichweite Solidaritätsaktion, bei der soziale Einrichtungen Wunschlisten veröffentlichen und Unterstützer die Geschenke für einzelne Menschen übernehmen können. Schenken mit Sinn also – und die Vorarlberger Beiträge zeigen, wie viel Sinn es macht. Heuer nehmen aus dem Ländle vier Organisationen teil: Neben der Jugendnotschlafstelle „anker“ sind das die „Aqua Mühle Vorarlberg“, die Kontakt- und Anlaufstelle „Ex und Hopp“ sowie das Kolpinghaus Götzis. Jede dieser Einrichtungen begleitet Menschen, die es im Leben besonders schwer haben – Menschen ohne Wohnung, mit Suchtproblemen, psychischen Belastungen oder ohne eine Familie, die sie auffängt.