SW Bregenz feiert ersten Ligasieg nach 247 Tagen

Frühe Führung der Hausherren

Einsatz, der bereits in der 17. Minute belohnt wurde, als Kapitän Johannes Tartarotti mit seinem vierten Saisontor nach Vorlage von Fabian Stöber zur verdienten 1:0-Führung traf. In der Folge bestimmte die Heraf-Elf weiter die Partie, zwingende Chancen ergaben sich allerdings keine. Die hatte aber auch die Vienna nicht. Spektakulär in Hälfte eins war dann nur noch eine Rettungstat von Vienna-Keeper Christopher Giuliani, der in der 36. Minute in Richtung Mittelkreis eilte und mit dem Kopf einen Durchbruch der Bregenzer verhinderte.