Krampusse starten früh wie nie in die Saison

(Miss-)Brauchtum Anfang November? Bereits jetzt ziehen in Salzburg die ersten finsteren Gestalten durch die Straßen. Die Besucher kommen in Massen, während Kritiker toben: „Mit Tradition hat das nichts zu tun!“ Doch die Frühstart-Kramperl kontern ...
„Christbaumkugeln kann man ja auch schon seit Oktober kaufen.“ Andreas Ebner kann die Aufregung so mancher Traditionalisten nicht nachvollziehen. Mit seinen „Gomorrha Teifin“ lädt der Flachgauer am Samstag in Thalgau zum ersten Krampuslauf der Saison – der Nikolaustag ist da noch knapp einen Monat entfernt. „Es ist schon recht früh, aber der Brauch entwickelt sich eben weiter“, meint Ebner.
