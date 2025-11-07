Krampusse starten früh wie nie in die Saison

„Christbaumkugeln kann man ja auch schon seit Oktober kaufen.“ Andreas Ebner kann die Aufregung so mancher Traditionalisten nicht nachvollziehen. Mit seinen „Gomorrha Teifin“ lädt der Flachgauer am Samstag in Thalgau zum ersten Krampuslauf der Saison – der Nikolaustag ist da noch knapp einen Monat entfernt. „Es ist schon recht früh, aber der Brauch entwickelt sich eben weiter“, meint Ebner.