Schwer verletzt über Nacht im Auto ausgeharrt

Von Kette erwischt

Er startete den Traktor und stieg ab, um die Reparatur fortzuführen. Doch setzte sich das schwere Arbeitsgerät in Bewegung. Dabei dürften Ketten, die an den Traktorrädern montiert waren, das linke Bein des 49-Jährigen erfasst und ihn zu Boden geschleudert haben. Dadurch erlitt er Verletzungen im Oberschenkel-, Brust- und Kopfbereich. Der vor dem Traktor geparkte Pkw bremste das schwere Gerät ab und wurde gegen einen Baum gedrückt.