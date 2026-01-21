Top-Manager einer Brauerei nun Chef einer Gießerei

Firma1924 gegründet

„Ich wollte immer schon etwas schaffen und sah Potenzial in diesem 1924 gegründeten Traditionsbetrieb.“ Kusatz fuhr zunächst zweigleisig, entschied sich 2024 dann gegen den Top-Job bei Budweiser und für die vollständige Übernahme der Gießerei. Nicht vorhersehbar war der extreme Anstieg der Preise für Rohstoffe, Energie und Gehälter. „Bis zum Sommer 2025 war es eine harte Zeit. Erst als ab der zweiten Jahreshälfte die Auftragslage immer besser wurde, konnte ich so richtig aufatmen“, blickt der 48-Jährige nach einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich zuversichtlich in die Zukunft.