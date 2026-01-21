Vorteilswelt
Mutiger Quereinsteiger

Top-Manager einer Brauerei nun Chef einer Gießerei

Oberösterreich
21.01.2026 13:00
Gerfried Kusatz packt jetzt in der Gießerei an. Der Jurist bezeichnet sich selbst als „angelernte Hilfskraft".
Gerfried Kusatz packt jetzt in der Gießerei an. Der Jurist bezeichnet sich selbst als „angelernte Hilfskraft“. (Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Vor genau einem Jahr hat Gerfried Kusatz in Wels die Traditionsgießerei Bartak übernommen – als absoluter Quereinsteiger. Davor leitete der Jurist die Exportabteilung der Budweiser-Brauerei. Nach einem schwierigen Start darf sich der 48-Jährige nun über stark gestiegen Umsatzzahlen freuen. 

0 Kommentare

Die erste Zeit war der Horror“ – auf zwölf turbulente Monate blickt der Welser Gerfried Kusatz zurück. Mit 1. Jänner 2025 übernahm der Jurist und ehemalige Exportdirektor der Budweiser-Brauerei in seiner Heimatstadt die Traditionsgießerei Bartak. Sie produziert in Wels an zwei Standorten Produkte aus Bunt- und Leichtmetallen für namhafte Firmen aus der Region.

Kusatz blickt zufrieden auf die Umsatzzahlen. Sie sind im zweistelligen Prozentbereich gestiegen.
Kusatz blickt zufrieden auf die Umsatzzahlen. Sie sind im zweistelligen Prozentbereich gestiegen.(Bild: Markus Wenzel)

Bis vor einigen Jahren hatte Kusatz nur wenig Ahnung von diesem immer seltener werdenden Handwerk. Österreichweit gibt es nur noch 35 Gießereien. „Ich habe nach der HAK-Matura Jus in Wien studiert und wechselte dann zu Budweiser, ehe mir 2021 nach fast 25 Jahren in Wien ein Freund meiner Schwiegermutter erzählte, dass ihm der Betriebsleiter seiner Gießerei in Wels abhanden gekommen ist“, erzählt Kusatz. Die Herausforderung reizte den zweifachen Papa.

Firma1924 gegründet
„Ich wollte immer schon etwas schaffen und sah Potenzial in diesem 1924 gegründeten Traditionsbetrieb.“ Kusatz fuhr zunächst zweigleisig, entschied sich 2024 dann gegen den Top-Job bei Budweiser und für die vollständige Übernahme der Gießerei. Nicht vorhersehbar war der extreme Anstieg der Preise für Rohstoffe, Energie und Gehälter. „Bis zum Sommer 2025 war es eine harte Zeit. Erst als ab der zweiten Jahreshälfte die Auftragslage immer besser wurde, konnte ich so richtig aufatmen“, blickt der 48-Jährige nach einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich zuversichtlich in die Zukunft.

Motiviertes Team
Besonders positiv stimmt ihn das gute Arbeitsklima. „Bei der Weihnachtsfeier kamen von 17 Mitarbeitern 15. Sie sehen eine Perspektive. Es ist ihnen auch wichtig, dass wir nicht nur Produkte für die Industrie erzeugen, sondern auch Kunstwerke schaffen“, schwärmt der Firmenchef, der schon bald zwei weitere Mitarbeiter einstellen wird.

Kusatz wird aber weiterhin mehrere Aufgaben in Personalunion erfüllen. „Ich bin Chef und Vertriebsleiter, klappere noch immer fast jeden Tag Kunden ab, und die Arbeiten machen mir richtig Spaß.“ 

Mutiger Quereinsteiger
Top-Manager einer Brauerei nun Chef einer Gießerei
Zwei neue Manager
Waffenhersteller Steyr Arms baut Führungsteam um
Wieder freigelassen
Zwei 14-Jährige nach bewaffnetem Raub erwischt
Um 7 Uhr früh
Mutter mit 1,7 Promille brachte Kind zur Schule
Preis bleibt geheim
Nach Verkauf wird Schloss Kremsegg eine Hochschule
