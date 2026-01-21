Vorteilswelt
Das wird teuer

Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Luxus-BMW

Oberösterreich
21.01.2026 15:00
Der Lenker des 100.000 Euro teuren Gefährts wurde verletzt
Der Lenker des 100.000 Euro teuren Gefährts wurde verletzt(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / LUKAS GRÖSTLINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit einem sündteuren, brandneuen BMW-SUV war ein Tscheche (37) in der Nacht auf Mittwoch bei Ampflwang von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen, bevor das schwer beschädigte Luxusauto von Bäumen gebremst wurde. Die Versicherung dürfte sich wohl abputzen, zurecht: Der Lenker war betrunken.

Ein 37-jähriger Tscheche fuhr am Dienstag gegen 20:45 Uhr mit seinem brandneuen BMW X5 auf der B143 von Richtung Eberschwang kommend Richtung Ampflwang unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte einige Meter die angrenzende Böschung in den Wald hinunter.

Verletzt ins Spital
Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der 37-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Alkomattest ergab einen Atemalkoholgehalt von 1,08 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Der Tscheche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried gebracht.

Teure Lektion
Außerdem wird der Unfall ein teures Nachspiel haben: Den BMW X5 xDrive M50e mit M-Sportpaket gibt es in Tschechien ab einem Listenpreis von rund 2,7 Millionen tschechischen Kronen – etwa 110.000 Euro – zu kaufen. Aufgrund der Alkoholisierung dürfte die Versicherung aussteigen.

Das wird teuer
Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Luxus-BMW
