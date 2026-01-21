Alkolenker überschlug sich mehrmals mit Luxus-BMW

Mit einem sündteuren, brandneuen BMW-SUV war ein Tscheche (37) in der Nacht auf Mittwoch bei Ampflwang von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen, bevor das schwer beschädigte Luxusauto von Bäumen gebremst wurde. Die Versicherung dürfte sich wohl abputzen, zurecht: Der Lenker war betrunken.