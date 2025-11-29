Wiesberger kämpft in Brisbane um Spitzenplatz

Der Burgenländer schrieb in der dritten Runde am Samstag eine 68 an und liegt mit insgesamt zehn unter Par nur drei Schläge hinter dem Führungstrio mit dem Spanier David Puig, dem Portugiesen Ricardo Gouveia und dem Australier Anthony Quayle. Wiesberger ist im Royal Queensland aktuell auf dem zehnten Zwischenplatz zu finden.