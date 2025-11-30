Das Winterwunder sorgt wieder für leuchtende Augen

Zwei Wochenenden voller Glanz, Musik und Überraschung liegen bereits hinter uns – und doch steht der eigentliche Adventzauber erst am Anfang. Mörbisch am Neusiedler See hat sein Winterwunder wieder entfacht – und wie! Die Gemeinde zieht eine positive Zwischenbilanz: Tausende Gäste strömten in den vergangenen Tagen auf die Seebühne und ins erstmals integrierte Seebad, um die neue, erweiterte Welt aus Licht, Musik und regionalen Genüssen zu entdecken. Die Stimmung: herzlich, märchenhaft und voller Vorfreude auf das, was die kommenden Wochen bis 4. Jänner 2026 bringen werden.