Das Winterwunder sorgt wieder für leuchtende Augen

Die „Krone“ präsentiert: Bis 4. Jänner 2026 erstrahlt die Seebühne in Mörbisch in magischem Glanz. Das Seebad wurde heuer integriert – ein unvergessliches, vorweihnachtliches Erlebnis ist garantiert.
Zwei Wochenenden voller Glanz, Musik und Überraschung liegen bereits hinter uns – und doch steht der eigentliche Adventzauber erst am Anfang. Mörbisch am Neusiedler See hat sein Winterwunder wieder entfacht – und wie! Die Gemeinde zieht eine positive Zwischenbilanz: Tausende Gäste strömten in den vergangenen Tagen auf die Seebühne und ins erstmals integrierte Seebad, um die neue, erweiterte Welt aus Licht, Musik und regionalen Genüssen zu entdecken. Die Stimmung: herzlich, märchenhaft und voller Vorfreude auf das, was die kommenden Wochen bis 4. Jänner 2026 bringen werden.
Ein Winterdorf verzaubert die staunenden Besucher
Auf rund 15.000 m² entfaltet sich heuer das Winterwunder Mörbisch – größer, bunter und stimmungsvoller denn je. Herzstück ist die neu inszenierte, größte Weihnachtskrippe der Welt: ein monumentales Werk des international renommierten Bühnenbildners Manfred Waba, das mit 90 Metern Breite und 18 Metern Höhe die Seebühne dominiert. Richtig spektakulär wird es, sobald das Licht ausgeht: Eine beeindruckende Projektionsshow lässt die Krippenlandschaft lebendig werden und entführt die Besucher in eine poetische Geschichte rund um die Suche nach dem Christkind. Dieses Highlight sorgte schon am Eröffnungswochenende für Gänsehaut – und für unzählige glänzende Augen.
Im Seebad wartet erstmals ein „magischer Lichterpfad“ – ein Funkenmeer, das nicht nur Familien, sondern auch Foto-Fans begeistert. Die Dimension ist beeindruckend: 25 km Lichterketten und 376.000 Lichtpunkte – 100 km Kabel wurden verlegt – verwandeln das Seeufer in einen funkelnden Parcours voller Magie. Dazu kommen interaktive Kinderstationen, Zaubershows und ein erweitertes kulinarisches Angebot – von Punschklassikern bis zu feinen burgenländischen Spezialitäten.
Auf der Bühne wechseln sich Live-Konzerte, Künstlerauftritte, besondere Gastmomente und stimmungsvolle Acts ab – ein vielfältiges Programm, das alle Generationen anspricht. Besonderer Beliebtheit erfreut sich traditionell der Coca-Cola-Weihnachtstruck (13. 12.). Auch auf die Lesung von Thomas Brezina (20. 12.) darf man gespannt sein.
Info und Tickets: winterwunder.at
