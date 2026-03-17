Naumoski: Bad Boys, echte Typen & Bundesliga Drama

Ilco Naumoski hat in seiner aktiven Fußball-Karriere polarisiert, den „Bad Boy“ repräsentiert, aber den SV Mattersburg mit seinen fußballerischen Fähigkeiten auch sportlich weitergebracht. In „Gelb-Rot – der UNICOPE Fußball-Talk“ spricht der 42-Jährige über Typen im heutigen Profi-Fußball und er gibt einen Einblick in seine langjährige Ära im Burgenland.