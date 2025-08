Was Frauen für eine bessere Pension tun können

Am 1. August ist jener Tag, an dem steirische Pensionisten so viel Geld bekommen haben, wie Pensionistinnen bis Ende des Jahres bekommen werden. Er markiert also die Pensionslücke – und die klafft weit auf: 41,5 Prozent weniger Geld bekommen die Steirerinnen. Das bedeutet im Schnitt 1443 Euro monatliche Pension, während Männer über 1000 Euro mehr bekommen, nämlich 2468 Euro.