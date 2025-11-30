Schlechte Daten für Politik-Entscheidungen fatal

Wie wäre unser Leben, wenn wir der EU nicht beigetreten wären? Diesem Thema hat WIFO-Ökonom und WU-Professor Harald Oberhofer sich intensiv gewidmet. Bei Elisabeth Oberzaucher gibt er in der aktuellen „Wiener Wissen“-Podcast-Folge spannende Einblicke in seine Forschungsarbeit.
Seriöse Forschung steht und fällt mit der Qualität der Daten. Denn: „Viele Daten heißt nicht unbedingt gute Daten – und schlechte Daten führen zu schlechten politischen Schlussfolgerungen und Entscheidungen“, so das Fazit des Gesprächs zwischen Harald Oberhofer und Elisabeth Oberzaucher.
Der Ökonom fordert daher einheitliche internationale Datenstandards, um faktenbasierte und vergleichbare Ergebnisse zu ermöglichen. Mit welchen Daten und Methoden forscht er? Und hat Österreich laut seinen Forschungsergebnissen von der Mitgliedschaft in der EU viel oder wenig profitiert? Das, und wie Harald Oberhofer die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzt, erfahren Sie hier im Podcast.
Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!
