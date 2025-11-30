Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Ökonom enthüllt:

Schlechte Daten für Politik-Entscheidungen fatal

Podcast
30.11.2025 21:15
Wie geht es unserer Wirtschaft? Und wo würde Österreich heute stehen, wären wir der EU nicht ...
Wie geht es unserer Wirtschaft? Und wo würde Österreich heute stehen, wären wir der EU nicht beigetreten? Darüber spricht Ökonom Harald Oberhofer in der neuen Podcast-Folge von „Wiener Wissen“.(Bild: krone.tv )

Wie wäre unser Leben, wenn wir der EU nicht beigetreten wären? Diesem Thema hat WIFO-Ökonom und WU-Professor Harald Oberhofer sich intensiv gewidmet. Bei Elisabeth Oberzaucher gibt er in der aktuellen „Wiener Wissen“-Podcast-Folge spannende Einblicke in seine Forschungsarbeit.

0 Kommentare

Seriöse Forschung steht und fällt mit der Qualität der Daten. Denn: „Viele Daten heißt nicht unbedingt gute Daten – und schlechte Daten führen zu schlechten politischen Schlussfolgerungen und Entscheidungen“, so das Fazit des Gesprächs zwischen Harald Oberhofer und Elisabeth Oberzaucher.

Der Ökonom fordert daher einheitliche internationale Datenstandards, um faktenbasierte und vergleichbare Ergebnisse zu ermöglichen. Mit welchen Daten und Methoden forscht er? Und hat Österreich laut seinen Forschungsergebnissen von der Mitgliedschaft in der EU viel oder wenig profitiert? Das, und wie Harald Oberhofer die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzt, erfahren Sie hier im Podcast.

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
244.997 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
121.780 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
117.901 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Podcast
Top-Ökonom enthüllt:
Schlechte Daten für Politik-Entscheidungen fatal
Podcast-Folge 1: Licht
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Message, Macht, Medien
Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema“
Message Macht Medien
Silvia Schneider: Mischt sie bald die Politik auf?
Women‘s Europa Cup
VIERTELFINALE! Austria wirft Anderlecht hinaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf