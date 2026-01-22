Vorteilswelt
Angreifer Eggestein

Schach und Romane geben Austrias Torjäger Kraft

Fußball National
22.01.2026 12:30
Eggestein (M.) gibt derzeit im Trainingscamp in Side Gas – er will im Frühjahr wieder viele Tore ...
Eggestein (M.) gibt derzeit im Trainingscamp in Side Gas – er will im Frühjahr wieder viele Tore und Siege bejubeln.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Johannes Eggestein war im Herbst Austrias gefährlichster Offensivmann. Der Deutsche ist mannschaftsdienlich – und auch privat richtig vielseitig. Im Trainigscamp in Side stand der 27-Jährige der „Krone“ Rede und Antwort.  

0 Kommentare

Körperlich habe ich mich schon vor der Winterpause stets gesteigert. Ich bin sehr gut im Saft, habe auch keinen Rückstand mehr“, weiß Johannes Eggestein. Der nach seinem ablösefreien Sommer-Wechsel von St. Pauli zur Austria keinen leichten Start hatte, die Vorbereitung verpasste, sein Debüt just beim 2:3-Aus zum Cup-Auftakt bei Regionalligist Voitsberg absolvierte. Abgehakt. Nach 21 Pflichtspielen ist Eggestein nicht mehr aus der Startelf wegzudenken, liegt intern mit fünf Liga-Toren an der Spitze.

