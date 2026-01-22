Schach und Romane geben Austrias Torjäger Kraft

Naschenweng in Kitz: „Kärntner schlägt man nicht!“
Fällt Rekordzeit?
Johannes Eggestein war im Herbst Austrias gefährlichster Offensivmann. Der Deutsche ist mannschaftsdienlich – und auch privat richtig vielseitig. Im Trainigscamp in Side stand der 27-Jährige der „Krone“ Rede und Antwort.
Körperlich habe ich mich schon vor der Winterpause stets gesteigert. Ich bin sehr gut im Saft, habe auch keinen Rückstand mehr“, weiß Johannes Eggestein. Der nach seinem ablösefreien Sommer-Wechsel von St. Pauli zur Austria keinen leichten Start hatte, die Vorbereitung verpasste, sein Debüt just beim 2:3-Aus zum Cup-Auftakt bei Regionalligist Voitsberg absolvierte. Abgehakt. Nach 21 Pflichtspielen ist Eggestein nicht mehr aus der Startelf wegzudenken, liegt intern mit fünf Liga-Toren an der Spitze.
