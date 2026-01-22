Primaballerina: „… dann ist er ein toter Tänzer“

In einer neuen Folge „Message, Macht und Medien“ spricht die Primaballerina Liudmila Konovalova, erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, über ihre Kunst und Identität. Über ihren Auftritt am kommenden Wiener Opernball, Schmerzen, die in ihrem Beruf zum Alltag gehören, ihr Heimatland Russland und den Ukraine-Krieg.
Der Opernball sei international einzigartig und ein wichtiges kulturelles Aushängeschild Österreichs, das auch neue Menschen für Ballett begeistern könne. „Alles glänzt, alles schwebt, alles tanzt“, so die Primaballerina.
Konovalova spricht aber auch offen über das harte Ballettleben: „Ich sehe meinen Körper als Instrument.“ Ein zentrales Thema ist die enorme körperliche und mentale Disziplin. Der Körper ist ihr Kapital, Verletzungen sind Teil des Berufs: „Unsere Ballettlehrerin hat immer gesagt: Wenn ein Tänzer aufwacht und keine Schmerzen hat, dann ist er ein toter Tänzer.“ Für die Primaballerina ist klar: „Es ist ganz normal, dass du Schmerzen hast. Es gibt normale Schmerzen – und es gibt gefährliche Schmerzen.“
In Bezug auf ihr Image beschreibt sie sich als jemand, der bewusst Maß hält: Qualität vor Quantität. Social Media sei Teil des Berufs, aber kein Selbstzweck: „Manchmal ist weniger besser als zu viel.“
Biografisch spricht sie über ihre russischen Wurzeln und ihr heutiges künstlerisches Zuhause in Wien und der Staatsoper. Kunst sei für sie übernational und verbindend, politische Fragen lehnt sie bewusst ab: „Ich bin keine Politikerin, ich bin Künstlerin. Und Kunst verbindet uns.“ Verbindet Österreich und Russland: „Ich fühle mich jetzt zu Österreich gehörig, weil mein Leben, meine Arbeit und meine Kunst hier sind.“ Die „russische Seele“ erklärt sie gerne mittels Tschaikowski: „Da hörst du gleichzeitig Glück und Tragödie“ – genau diese Mischung würde sie perfekt beschreiben.
Den ganzen Podcast zur Folge „Kunst, Köper, Kontrolle – Ein Blick hinter die Kulissen der Staatsoper“ können Sie hier anhören:
Oder hier als Video-Podcast streamen:
Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.