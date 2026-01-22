Primaballerina: „… dann ist er ein toter Tänzer“

Biografisch spricht sie über ihre russischen Wurzeln und ihr heutiges künstlerisches Zuhause in Wien und der Staatsoper. Kunst sei für sie übernational und verbindend, politische Fragen lehnt sie bewusst ab: „Ich bin keine Politikerin, ich bin Künstlerin. Und Kunst verbindet uns.“ Verbindet Österreich und Russland: „Ich fühle mich jetzt zu Österreich gehörig, weil mein Leben, meine Arbeit und meine Kunst hier sind.“ Die „russische Seele“ erklärt sie gerne mittels Tschaikowski: „Da hörst du gleichzeitig Glück und Tragödie“ – genau diese Mischung würde sie perfekt beschreiben.