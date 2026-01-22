Vorteilswelt
„Langgehegter Wunsch“

Kitzbühel bekommt ein neues Tennis-Turnier

Tennis
22.01.2026 13:20
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kitzbühel bekommt ein neues Tennis-Turnier. Von 13. bis 19. Juli schlagen die Frauen im Rahmen eines WTA-125-Turniers (Challenger-Level) in der Gamsstadt auf. Das wurde am Donnerstag am Rande der Hahnenkamm-Rennwoche bekannt gegeben. Das neue Sandplatz-Turnier steigt damit direkt vor dem seit 1945 fast alljährlich stattfindenden Männer-Turnier (Kategorie ATP-250). Mit dem Frauen-Finale und dem Beginn der Männer-Qualifikation treffen sich in diesem Sommer sogar beide Geschlechter.

0 Kommentare

Die bisher letzte Ausgabe eines Kitzbüheler Frauen-Turniers fand 1993 statt. „Es war ein langgehegter Wunsch von uns, dass wir das Damen-Tennis wieder nach Kitzbühel holen“, sagte Florian Zinnagl, der Geschäftsführer des Generali Open Kitzbühel. „Es ist unser Ziel, dass wir die Österreicherinnen alle herbekommen, ob das die Lilli Tagger, Sinja Kraus oder die Julia Grabher ist.“ Im Anschluss an die neue Kitzbühel-Woche findet das aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten statt.

Die WTA-125-Serie bildet den Unterbau zu Turnieren der Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen (WTA). Das aktuell größte Frauenturnier Österreichs ist das Upper Austria Ladies in Linz (WTA-500/Hartplatz), das 2026 ab 5. April gespielt wird. Auch in Wien gab es zuletzt Bestrebungen, neben dem Stadthallen-Turnier der Männer ein Frauen-Turnier aus der Taufe zu heben.

