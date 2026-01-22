Kitzbühel bekommt ein neues Tennis-Turnier

Die bisher letzte Ausgabe eines Kitzbüheler Frauen-Turniers fand 1993 statt. „Es war ein langgehegter Wunsch von uns, dass wir das Damen-Tennis wieder nach Kitzbühel holen“, sagte Florian Zinnagl, der Geschäftsführer des Generali Open Kitzbühel. „Es ist unser Ziel, dass wir die Österreicherinnen alle herbekommen, ob das die Lilli Tagger, Sinja Kraus oder die Julia Grabher ist.“ Im Anschluss an die neue Kitzbühel-Woche findet das aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten statt.