Camp-Wahnsinn: Das treibt uns in den Busch!

Ich oute mich – man verzeihe es mir – als Dschungelcamp-Schauer. Nicht jede Staffel, nicht exzessiv, nicht täglich. Aber mitunter bin ich in den letzten Jahren doch regelmäßig bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL hängen geblieben. Weniger deshalb, weil mir die dortigen „Promis“ immer schon beim Einzug bekannt wären. Als Mittdreißiger am Weg zur 40 lerne ich viele Influencer und Reality-TV-Sternchen oft erst richtig kennen, wenn sie bereits in Camp-Kluft im australischen Busch hocken.