Rekordchamp fungiert als Spion für den Fürsten

„Ich darf mich wirklich nicht beschweren“, lacht Rallye-Rekordchamp Raimund Baumschlager. Denn als Teamchef seines BRR-Stalls kann er aktuell rosiger in die Zukunft blicken als manch’ anderer. „Wir haben heuer neun Fahrer“, betont der Rosenauer. Zu einem seiner treuesten Kunden zählt dabei definitiv ein Prinz! Denn Albert von Thurn und Taxis, der traditionell meist als Fürst angesprochen wird, absolvierte seit 2018 unfassbare 94 Rallyes mit „Mundl“ als Teamchef.