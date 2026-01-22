Rekordchamp fungiert als Spion für den Fürsten

Eine Kommission muss den nächsten Rektor finden
Raimund „Mundl“ Baumschlager, Österreichs Rekord-Staatsmeister, ist zum 13. Mal bei der am Donnerstag beginnenden Rallye Monte Carlo im Einsatz. Aber nicht als Fahrer, sondern für seinen treuen Kunden Albert von Thurn und Taxis.
„Ich darf mich wirklich nicht beschweren“, lacht Rallye-Rekordchamp Raimund Baumschlager. Denn als Teamchef seines BRR-Stalls kann er aktuell rosiger in die Zukunft blicken als manch’ anderer. „Wir haben heuer neun Fahrer“, betont der Rosenauer. Zu einem seiner treuesten Kunden zählt dabei definitiv ein Prinz! Denn Albert von Thurn und Taxis, der traditionell meist als Fürst angesprochen wird, absolvierte seit 2018 unfassbare 94 Rallyes mit „Mundl“ als Teamchef.
