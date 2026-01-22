Vorteilswelt
Häuser evakuiert

Fliegerbombe in Langenwang: Bahnverkehr gestoppt

Steiermark
22.01.2026 13:14
Symbolbild(Bild: Kampfmittelräumdienst des zweiten Regiments Sturmpioniere Trient)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Große Aufregung herrscht aktuell in Langenwang im Mürztal: Bei Baggerarbeiten wurde eine Fliegerbombe freigelegt. Der Einsatz läuft.

Bei Baggerarbeiten bei einem Teich wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe freigelegt, wie Markus Lamb, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Es mussten Häuser evakuiert werden, auch die ÖBB-Verbindungen sind derzeit eingestellt.

Der Entminungsdienst ist informiert. Möglich ist, dass im Zuge der Entschärfung auch der Verkehr auf der Semmering-Schnellstraße eingestellt werden muss.

