Fliegerbombe in Langenwang: Bahnverkehr gestoppt

Warum uns aktuell gerade besonders kalt ist
„Windchill“-Effekt
Große Aufregung herrscht aktuell in Langenwang im Mürztal: Bei Baggerarbeiten wurde eine Fliegerbombe freigelegt. Der Einsatz läuft.
Bei Baggerarbeiten bei einem Teich wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe freigelegt, wie Markus Lamb, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Es mussten Häuser evakuiert werden, auch die ÖBB-Verbindungen sind derzeit eingestellt.
Der Entminungsdienst ist informiert. Möglich ist, dass im Zuge der Entschärfung auch der Verkehr auf der Semmering-Schnellstraße eingestellt werden muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.