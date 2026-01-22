Vorteilswelt
Fällt Rekordzeit?

Naschenweng in Kitz: „Kärntner schlägt man nicht!“

Ski Alpin
22.01.2026 13:27
Porträt von Michael Fally
Von Michael Fally

Das legendäre „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel öffnet seine Pforten – gleich mit einer echten Granate als erstem Stargast: Melissa Naschenweng gab sich mitten in der Gamsstadt die Ehre. Im Gespräch mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally sinniert die „Alpen-Barbie“ über die Kitz Legends Nights, ihr Schlafpensum während der Hahnenkamm-Woche, ihre Ski-Expertise, Fritz Strobls vermeintlich ewige Bestzeit („Einen Kärntner schlägt man nicht“), Parallelen zwischen Musik und Sport und singt zum Abschluss (am Endes Videos) gemeinsam mit Fally sogar ein Ständchen.

