Die Tinte ist trocken: Schalke 04, Tabellenführer in der zweiten deutschen Bundesliga und Klub des österreichischen Trainers Miron Muslic, sichert sich die Dienste von Bosniens Stümer-Star Edin Dzeko!
Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte gegeben, nun ist der Deal offiziell: Edin Dzeko wechselt zu Schalke 04! Der bosnische Rekordnationalspieler war zuletzt in der Serie A für die AC Florenz aktiv und ist einer der erfolgreichsten Torjäger seiner Generation.
„Es ist sehr beeindruckend“
„Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut“, sagt Dzeko. „Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat.“ Nach 18 Spieltagen liegt „Königsblau“ mit 38 Punkten an der Spitze der zweiten deutschen Bundesliga.
2009 war Dzeko mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden. Im Jänner 2011 wechselte er zu Manchester City. Der Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt Florenz. Dort kam der 39-Jährige jedoch kaum noch zum Einsatz.
