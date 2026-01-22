Prominenter Name! Schalke fixiert Transfer-Coup

„Es ist sehr beeindruckend“

„Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, Miron Muslic und unter anderem natürlich Nikola Katic waren sehr gut“, sagt Dzeko. „Es ist sehr beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat.“ Nach 18 Spieltagen liegt „Königsblau“ mit 38 Punkten an der Spitze der zweiten deutschen Bundesliga.