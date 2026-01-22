Forscher: Alte Zootiere gefährden Artenschutz

Zu wenig Nachwuchs

Die Studie zeigt jedoch in vielen Fällen, dass der Anteil von Zoopopulationen mit relativ wenigen jungen und vielen älteren Tiere zunimmt. Zudem nahm zeitgleich der Anteil der sich fortpflanzenden Weibchen stark ab – um 49 Prozent in den nordamerikanischen und um 68 Prozent in den europäischen Populationen. In einigen der untersuchten Tiergruppen gab es zuletzt gar keine fortpflanzungsfähigen Weibchen mehr.