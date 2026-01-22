Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forscher vor Rätsel

Mysteriöse Eisenwolke im Ringnebel entdeckt

Wissenschaft
22.01.2026 12:20
Die balkenförmige Wolke aus ionisiertem Eisen (rot) im Ringnebel stellt die Forscher vor ein ...
Die balkenförmige Wolke aus ionisiertem Eisen (rot) im Ringnebel stellt die Forscher vor ein Rätsel.(Bild: University College London (CC BY 4.0))
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Im Inneren des berühmten Ringnebels – den Überresten eines sterbenden Sterns, der vor etwa 20.000 Jahren seine äußere Gashülle abgestoßen hat – hat ein europäisches Astronomen-Team eine mysteriöse, balkenförmige Wolke aus ionisiertem Eisen entdeckt, die es vor ein Rätsel stellt.

0 Kommentare

Die ungewöhnliche Struktur wurde mithilfe eines neuen hochauflösenden Hochleistungsinstruments namens WEAVE (die Abkürzung steht für WHT Enhanced Area Velocity Explorer) am William-Herschel-Teleskop, einem optischen Nahinfrarot-Spiegelteleskop (Bild unten), das auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma steht, identifiziert.

Laut Angaben des University College London (UCL), das an der Entdeckung beteiligt war, entspricht die Länge der balkenförmigen Wolke in etwa dem 500-Fachen der Umlaufbahn des Zwergplaneten Pluto um unsere Sonne. Die Masse der Eisenatome in der Wolke ist den Forschern zufolge mit der Masse des Roten Planeten vergleichbar.

Die Kuppel des William Herschel Teleskops am Roque de los Muchachos Observatorium auf La Palma.
Die Kuppel des William Herschel Teleskops am Roque de los Muchachos Observatorium auf La Palma.(Bild: Wikipedia/H. Raab (CC BY-SA 3.0))

Die balkenförmige Wolke aus ionisierten Eisenatomen liege exakt innerhalb der inneren Ellipse des Nebels und hebe sich deutlich von den umgebenden Gas-Strukturen ab, heißt es auf der UCL-Website.

Entstehung ist noch völlig unklar
Warum sich das Eisen ausgerechnet dort und in dieser Form gesammelt hat, ist bislang völlig unklar. Die Forscher vermuten, dass es möglicherweise ein Relikt der Entstehungsgeschichte des Nebels sei und Hinweise darauf liefern könne, wie der Stern dereinst seine Hülle abgestoßen hat.

Lesen Sie auch:
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
12.01.2026

Es könne aber auch sein, dass es sich bei der Wolke um die Überreste eines einst existierenden Gesteinsplaneten handeln, der vom expandierenden Stern verdampft und quasi zu einem Plasmabogen aus Eisen zerlegt wurde, so eine weitere These der Wissenschaftler.

Ringnebel wurde 1779 entdeckt
Der Ringnebel, der anno 1779 erstmals vom französischen Astronomen Charles Messier im Sternbild Lyra entdeckt wurde, ist eine farbenprächtige Gashülle, die von einem sterbenden Stern ausgestoßen wurde, als dieser die Phase der Kernbrennstoffverbrennung beendete. Auch unser Zentralgestirn wird in einigen Milliarden Jahren auf ähnliche Weise ihre äußeren Schichten abstoßen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
135.545 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
120.100 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.299 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Wissenschaft
Zu wenig Nachwuchs
Forscher: Alte Zootiere gefährden Artenschutz
Forscher vor Rätsel
Mysteriöse Eisenwolke im Ringnebel entdeckt
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
„Vorteilhaft, aber...“
Feinstaub verringert positive Wirkung von Sport
Umweltsegen
Lebendes Totholz: Stiller Schatz in unserem Wald
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf