Wie reagiert Ihr Umfeld auf ein „Nein“ zu Alkohol?

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, alkoholfrei zu leben, oder nehmen gerade am „Dry January“ teil. Haben auch Sie sich im Jänner für einen alkoholfreien Monat entschieden? Oder haben Sie schon einmal aus anderen Gründen bewusst auf Alkohol verzichtet? Wie reagiert Ihr Umfeld auf diese Entscheidung? Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, mittrinken zu müssen, oder wird Ihr Verzicht respektiert?