Wie reagiert Ihr Umfeld auf ein „Nein“ zu Alkohol?

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, alkoholfrei zu leben, oder nehmen gerade am „Dry January“ teil. Haben auch Sie sich im Jänner für einen alkoholfreien Monat entschieden? Oder haben Sie schon einmal aus anderen Gründen bewusst auf Alkohol verzichtet? Wie reagiert Ihr Umfeld auf diese Entscheidung? Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, mittrinken zu müssen, oder wird Ihr Verzicht respektiert?
Ein Verzicht auf Alkohol ist vor allem in geselligen Runden eine Herausforderung. Viele Menschen berichten von sozialem Druck und Rechtfertigungszwang. „Eines kannst du aber schon mittrinken!“, „Bist du mit dem Auto da?“, „Bist du schwanger?“ – ein einfaches „Nein“ wird selten akzeptiert. Wie gehen Sie persönlich mit dieser Situation um?
Experten wie Mediziner Helmut Seitz und Peter Dietrich betonen die positiven Auswirkungen eines solchen Verzichts: bessere Schlafqualität, verbesserte Leberwerte, ein gesteigerter Stoffwechsel und mögliche Gewichtsabnahme. Langfristig kann der Verzicht das Risiko für Bluthochdruck, Herzkreislauferkrankungen und Infekte senken sowie die Haut verbessern. Auch ein kurzer Verzicht kann helfen, über das eigene Trinkverhalten nachzudenken. Menschen mit hohem Alkoholkonsum sollten den Entzug ärztlich begleiten lassen, da plötzlicher Verzicht zu Entzugssymptomen führen kann.
Auch ein kurzer Verzicht auf Alkohol kann helfen, das eigene Trinkverhalten zu reflektieren und den Alkoholkonsum langfristig zu reduzieren.
Wie erleben Sie die Reaktionen Ihres Umfelds, wenn Sie auf Alkohol verzichten? Fühlen Sie sich unterstützt oder unter Druck gesetzt? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
