Finale verloren, aber:

Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden

Fußball International
28.11.2025 05:51
Unsere U17-Burschen haben auch ohne den WM-Titel Historisches geleistet.
Unsere U17-Burschen haben auch ohne den WM-Titel Historisches geleistet.(Bild: GEPA)

Bittere 0:1-Finalniederlage gegen Portugal für unsere U17-Burschen bei der WM. Allerdings sorgten die ÖFB-Kicker auch ohne die ganz große Krönung für Furore und eine historische Leistung. Damit reiht sich das Team von Trainer Hermann Stadler in die Liste der größten Sternstunden im heimischen Nachwuchsfußball ein.

Auch wenn es knapp nicht zum Titel reichte – die starke Leistung unserer U17-Helden bei der WM in Katar hat die rot-weiß-rote Bilanz im Jugend- und Juniorenbereich bei Endrunden deutlich aufpoliert. Die Truppe von Hermann Stadler schrieb Fußballgeschichte!

Hermann Stadler
Hermann Stadler(Bild: AP/Hussein Sayed)

Der bis dato größte Erfolg bei einer WM war 2007 das Halbfinale und Platz vier. In der Auswahl von Trainer Paul Gludovatz spielte unter anderem Sebastian Prödl, der aktuelle Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

In einem Finale war Österreich vor Katar 2025 erst einmal. Bei der U16-EM-1997 in Deutschland zog man im Endspiel – nach 0:0 mit 4:5 im Elferschießen gegen Spanien – den Kürzeren. Insgesamt schafften es mit der aktuellen U17-Generation acht ÖFB-Auswahlen ins Halbfinale, sechs davon auf EM-Ebene.

Überblick über die größten Erfolge des Fußball-Nachwuchses bei WM- und EM-Endrunden:
WM:
2007: U20-WM in Kanada (24 Teilnehmer – 4. Platz)
2015: U20-WM in Neuseeland (24 Teilnehmer – im Achtelfinale ausgeschieden)
2025: U17-WM in Katar (48 Teilnehmer – Finale)

EM:
1994: U16-EM in Irland (16 Teilnehmer – 4. Platz)
1997: U16-EM in Deutschland (16 Teilnehmer – 2. Platz)
2003: U19-EM in Liechtenstein (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2003: U17-EM in Portugal (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2006: U19-EM in Polen (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2014: U19-EM in Ungarn (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2022: U19-EM in der Slowakei (16 Teilnehmer – 6. Platz)

