Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden

Bittere 0:1-Finalniederlage gegen Portugal für unsere U17-Burschen bei der WM. Allerdings sorgten die ÖFB-Kicker auch ohne die ganz große Krönung für Furore und eine historische Leistung. Damit reiht sich das Team von Trainer Hermann Stadler in die Liste der größten Sternstunden im heimischen Nachwuchsfußball ein.