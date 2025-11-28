Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden

Bittere 0:1-Finalniederlage gegen Portugal für unsere U17-Burschen bei der WM. Allerdings sorgten die ÖFB-Kicker auch ohne die ganz große Krönung für Furore und eine historische Leistung. Damit reiht sich das Team von Trainer Hermann Stadler in die Liste der größten Sternstunden im heimischen Nachwuchsfußball ein.
Auch wenn es knapp nicht zum Titel reichte – die starke Leistung unserer U17-Helden bei der WM in Katar hat die rot-weiß-rote Bilanz im Jugend- und Juniorenbereich bei Endrunden deutlich aufpoliert. Die Truppe von Hermann Stadler schrieb Fußballgeschichte!
Der bis dato größte Erfolg bei einer WM war 2007 das Halbfinale und Platz vier. In der Auswahl von Trainer Paul Gludovatz spielte unter anderem Sebastian Prödl, der aktuelle Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams.
In einem Finale war Österreich vor Katar 2025 erst einmal. Bei der U16-EM-1997 in Deutschland zog man im Endspiel – nach 0:0 mit 4:5 im Elferschießen gegen Spanien – den Kürzeren. Insgesamt schafften es mit der aktuellen U17-Generation acht ÖFB-Auswahlen ins Halbfinale, sechs davon auf EM-Ebene.
Überblick über die größten Erfolge des Fußball-Nachwuchses bei WM- und EM-Endrunden:
WM:
2007: U20-WM in Kanada (24 Teilnehmer – 4. Platz)
2015: U20-WM in Neuseeland (24 Teilnehmer – im Achtelfinale ausgeschieden)
2025: U17-WM in Katar (48 Teilnehmer – Finale)
EM:
1994: U16-EM in Irland (16 Teilnehmer – 4. Platz)
1997: U16-EM in Deutschland (16 Teilnehmer – 2. Platz)
2003: U19-EM in Liechtenstein (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2003: U17-EM in Portugal (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2006: U19-EM in Polen (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2014: U19-EM in Ungarn (8 Teilnehmer – 3. Platz)
2022: U19-EM in der Slowakei (16 Teilnehmer – 6. Platz)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.