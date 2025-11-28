17-Jährige missbraucht, anstatt Hilfe zu leisten

Rettung nicht gerufen, da er nicht Deutsch könne

„Wie kommen Sie auf diese Idee?“, will Richterin Danja Petschniker von dem Mann wissen. „Ich war in betrunkenem Zustand. Es war ein Fehler. Kein Mensch ist vor Fehlern gefeit“, so die bedrückende Antwort. „Das war ein wahnsinniger Fehler“, erwidert Frau Rat. „Haben Sie sich keine Sorgen um sie gemacht?“ Auch will der Senat wissen, warum er nicht gleich die Rettung alarmierte? „Weil ich kein Deutsch kann“, übersetzt der Dolmetscher.