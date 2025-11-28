Anke Engelke: „Dann bin ich halt die Lustige“

„Zeigen, wie Leben ist, wenn man über 40 ist“

In der Tragikomödie von Filmemacherin Neele Vollmar spielt sie an der Seite von „Tatort“-Star Ulrich Tukur eine ganz normale Ehefrau, ungeschminkt mit Strickjacke um die Schultern und Tränensäcken unter den Augen. Geschichten über die Generation 50+ sollen, wenn es nach ihr geht, öfter ins Kino kommen: „Ich bin ganz zuversichtlich, weil ich das Gefühl habe, das Kino schafft es, dass wir alle gemeinsam auf eine Reise gehen und uns danach irgendwie näher sind. Hinzu kommt, dass ich das jetzt auch aus der Perspektive einer Ü50-Schauspielerin erlebe. Ich bin die, die scheinbar vergessen wird. Und natürlich bin ich sehr privilegiert, aber ich bekomme schon tolle Anfragen und habe den Eindruck, das Interesse ist da, uns ältere Frauen abzubilden. Zu zeigen, wie das Leben ist, wenn man nicht mehr 40 Jahre ist.“