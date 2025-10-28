Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Sekt-Standort

Ein prickelnder Start gelang mit Segen am Ende

Burgenland
28.10.2025 19:00
Eröffnung mit Sektpyramide, von links: Patrick Meszarits (Schlumberger), Aurore Jeudy, Stephan ...
Eröffnung mit Sektpyramide, von links: Patrick Meszarits (Schlumberger), Aurore Jeudy, Stephan Dubach, CEO Florian Czink, Landesrätin Daniela Winkler und Bürgermeister Werner Huf.(Bild: Reinhard Judt)

Schlumberger eröffnete mit einiger Verspätung in Müllendorf. Die Mitarbeiter wurden von Wien mitgebracht.

0 Kommentare

Eigentlich sollte das neue Werk des Sektherstellers Schlumberger in Müllendorf schon 2021 eröffnen, aber Beschwerden von Anrainern und die Pandemie verzögerten den Bau. Gestern schließlich wurde der neue Standort vom Wiener Dompfarrer Toni Faber eingeweiht. Das „House of Sparkling“ wurde errichtet, weil der bisherige Firmensitz in Wien-Heiligenstadt zu eng geworden war. Produziert wird in Müllendorf bereits seit dem heurigen Frühjahr. Das Unternehmen investierte einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, wie es im Rahmen einer Betriebsführung hieß.

Dompfarrer Toni Faber segnete das neue Werk.
Dompfarrer Toni Faber segnete das neue Werk.(Bild: Reinhard Judt)

Geschäftsführer Florian Czink zeigte sich stolz: „Auf einer Fläche von zwölf Hektar entstand ein moderner Standort, der eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung ermöglicht.“ Das Areal biete auch noch die Möglichkeit zur Erweiterung. In Müllendorf werden künftig pro Jahr rund drei Millionen Liter Sekt für drei Marken – neben Schlumberger auch Hochriegl und Goldeck – produziert. 

Ab gewisser Menge auch Abfüllung für andere
„Potenzial nach oben ist gegeben“, so Produktionsdirektor Patrick Meszarits. Der Markt wachse zwar nicht für Wein und Sekt, Schlumberger könnte jedoch künftig als Abfüller für andere Weinproduzenten agieren – allerdings erst ab einer Menge von 50.000 Flaschen. Für den neuen Standort wurden teils Maschinen aus Wien übernommen, teils neue aus Frankreich angeschafft.

Schonendes Licht für perlendes Ergebnis 
Auch die Beleuchtung im Roh-Sektlager schaute man sich von Champagnerproduzenten ab: Sie strahlt orange, ohne UV-Anteil. Konstante 16 bis 17 Grad Temperatur in der Halle sollen ebenfalls zur Qualitätssteigerung beitragen. Aktuell sind rund 30 Mitarbeiter in Müllendorf beschäftigt. Der Großteil der Belegschaft wurde aus Wien übernommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 14°
Symbol leichter Regen
Güssing
2° / 16°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 14°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
7° / 14°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
4° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
149.821 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.527 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.869 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Emotionaler Klepeisz
„Einer der schönsten Momente in meiner Karriere“
Spendenflut
Nach Strache-Klage: Seniorin hilft kranken Kindern
Winter in Podersdorf
Bald heißt es: Auf die Kufen, fertig, los!
Tolle Events
Das Jahr 2026 wird ein echtes Musik-Feuerwerk
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf