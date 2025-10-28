Ein prickelnder Start gelang mit Segen am Ende

Eigentlich sollte das neue Werk des Sektherstellers Schlumberger in Müllendorf schon 2021 eröffnen, aber Beschwerden von Anrainern und die Pandemie verzögerten den Bau. Gestern schließlich wurde der neue Standort vom Wiener Dompfarrer Toni Faber eingeweiht. Das „House of Sparkling“ wurde errichtet, weil der bisherige Firmensitz in Wien-Heiligenstadt zu eng geworden war. Produziert wird in Müllendorf bereits seit dem heurigen Frühjahr. Das Unternehmen investierte einen „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“, wie es im Rahmen einer Betriebsführung hieß.