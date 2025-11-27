Die Aufstellung: So startet Rapid bei Czestochowa

„Wir wollen wieder bessere Performances bringen!“

Vier Tage nach der 1:2-Heim-Niederlage gegen den damaligen Bundesliga-Letzten GAK soll nun in Polen zu einem erfolgreichen Jahresendspurt angesetzt werden. „Wir wollen wieder bessere Performances bringen, bessere Resultate erzielen“, betonte Kapitän Matthias Seidl vor den ausstehenden sechs Spielen bis Jahresende.