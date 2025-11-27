Die Aufstellung: So startet Rapid bei Czestochowa

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapid-Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit Raków Częstochowa den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Der SK Rapid will den nationalen Niedergang hinter sich lassen und endlich international anschreiben. Die Hütteldorfer fahren als punktloses Schlusslicht der Conference League zum polnischen Vizemeister Rakow Czestochowa und benötigen heute einen Sieg, um eine realistische Chance auf ein Überwintern auf internationaler Bühne zu wahren.
„Wir wollen wieder bessere Performances bringen!“
Vier Tage nach der 1:2-Heim-Niederlage gegen den damaligen Bundesliga-Letzten GAK soll nun in Polen zu einem erfolgreichen Jahresendspurt angesetzt werden. „Wir wollen wieder bessere Performances bringen, bessere Resultate erzielen“, betonte Kapitän Matthias Seidl vor den ausstehenden sechs Spielen bis Jahresende.
