Österreichs Männer nach siegloser A-EM abgestiegen

Das österreichische Curling-Team hat am Donnerstag auch sein neuntes und letztes Gruppenspiel bei der A-EM der Männer in Finnland verloren.
Die Truppe um Skip Matthias Genner unterlag zum Abschluss Schweden 5:7 und beendete das Turnier sieglos als Letzte auf Rang zehn. Die Folge davon ist der Abstieg in die Division B. Zudem verpassten die Österreicher die Qualifikation für die WM in den USA im kommenden Frühjahr.
Schweden wiederum schaffte durch den Erfolg den Sprung ins Halbfinale und trifft dort auf den noch ungeschlagenen Weltmeister Schottland. Das zweite Halbfinale bestreiten die Schweiz und Italien.
