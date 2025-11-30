Das Schlagzeilenbuch der „Krone“ gewinnen

Momente der Freude

Doch neben all den schweren Momenten gab es auch Lichtblicke: Bei der Ski-WM in Schladming konnte Österreich sportlich auftrumpfen. Fünf Medaillen, darunter zwei in Gold, sorgten für begeisterte Jubelstürme und zeigten einmal mehr, welch bedeutende Rolle der Wintersport im Selbstverständnis der Nation spielt. Zudem kann sich Österreich 2026 wieder auf den European Song Contest freuen! Elf Jahre nach der mittlerweile legendären Aussage „Jetzt hat die uns den Schas g‘wonnen“ von Moderator Andi Knoll hat es der Countertenor JJ mit der Ballade „Wasted Love“ wieder geschafft.