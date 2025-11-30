Das Schlagzeilenbuch der „Krone“ gewinnen

Das „Schlagzeilenbuch 2025“ der Kronen Zeitung ist mehr als ein Jahresrückblick – es ist eine Sammlung der bewegendsten Geschichten, die Österreich in den letzten zwölf Monaten geprägt haben. Nun passend zum Jahresende verlosen wir an unsere „Krone“-Leser 40 Schlagzeilenbücher.
Was für ein Jahr: Zu Jahresbeginn muss Signa-Pleitier René Benko sein Luxusleben gegen eine Zelle tauschen. Redakteur Rainer Fleckl deckt auf, dass die Signa-Pleiten mit mehr als 42 Milliarden Euro die größte Insolvenz in Österreich seit dem 2. Weltkrieg bedeuten. Kurz danach beginnt in Amerika aber auch gleich eine neue Ära.
Trumps Comeback
Kaum im Amt beginnt US-Präsident Donald Trump mit seinen Unterschriften die Weltpolitik zu verändern. Nach seinem Amtseid auf die Bibel feiert Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ein Comeback im Weißen Haus in Washington. Als selbst ernannter „Dealmaker“macht er das, was er angekündigt hat: Die Interessen der USA kommen an erster Stelle, dann lange nichts. Im Laufe des Jahres setzt er sich für Friedensbemühungen in der Ukraine und im Nahen Osten ein.
Österreich trauert
Auch aus Österreich gab es erschütternde wie prägende Nachrichten. Der Amoklauf eines jungen Schulabbrechers, der in einem Grazer Gymnasium neun Menschen das Leben nahm, ließ das ganze Land trauern und fassungslos zurück. Am10. Juni läuft ein 21-jähriger Schulabbrecher in einem Grazer Gymnasium Amok und tötet zehn Menschen, ehe er sich selbst richtet. Offenbar aus Rache, weil er zweimal durchgefallen ist, hatte er seinen Terrorplan monatelang vorbereitet. Als Reaktion legen Kanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner strengere Kriterien für ein neues Waffengesetz fest.
„Zuckerl-Koalition“ im Kampf gegen Krisen
155 Tage nach der Nationalratswahl wird die erste Dreierkoalition der Zweiten Republik angelobt: ÖVP, SPÖ und die Neos bilden die neue Regierung. Kanzler wird Christian Stocker (ÖVP) während Andreas Babler den Posten als Vizekanzler einnimmt. Das Zuckerl perfekt macht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos).
Das Autorenduo Christoph Matzl und Christoph Budin hat die „Storys des Jahres“ samt den globalen Schlagzeilen für Sie neu zusammengefasst. Mit den treffendsten Kommentaren versehen und den besten Fotos bebildert und garniert mit den treffendsten Kommentaren von Kardinal Christoph Schönborn bis Kurt Seinitz und einem Vorwort von Herausgeber Christoph Dichand.
Der Abschied von einer Ikone
2012 machte er mit seinem Stratosphäresprung weltweit Schlagzeilen. Die Rede ist von Österreichs Extremsportler Felix Baumgartner. Doch dieses Jahr starb der durch seine tollkühne Luftakrobatik bekannte Österreichs mit 56 Jahren bei einem Absturz mit seinem Paragleiter in einen Hotelpool an der italienischen Adriaküste.
Momente der Freude
Doch neben all den schweren Momenten gab es auch Lichtblicke: Bei der Ski-WM in Schladming konnte Österreich sportlich auftrumpfen. Fünf Medaillen, darunter zwei in Gold, sorgten für begeisterte Jubelstürme und zeigten einmal mehr, welch bedeutende Rolle der Wintersport im Selbstverständnis der Nation spielt. Zudem kann sich Österreich 2026 wieder auf den European Song Contest freuen! Elf Jahre nach der mittlerweile legendären Aussage „Jetzt hat die uns den Schas g‘wonnen“ von Moderator Andi Knoll hat es der Countertenor JJ mit der Ballade „Wasted Love“ wieder geschafft.
