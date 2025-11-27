Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema“

Ebert, der seit Jahren in Wien lebt, erzählt, dass Österreich für ihn „noch ein wenig normaler“ wirke, die großen Konfliktthemen aber dieselben seien wie in Deutschland. Besonders kritisiert er die ideologische Aufgeladenheit vieler Diskussionen und das deutsche Selbstbestimmungsgesetz, das aus seiner Sicht „biologische Unwahrheiten erzwinge“. Er beklagt einen Verlust an Toleranz und Aufklärung, weil heute jeder sofort in „mein Team“ oder „gegnerisches Team“ eingeteilt werde.