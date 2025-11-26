Vermeintlicher Hauptgewinn ist eine dreiste Falle

Sollte sich eine Gewinnzusage eines Unternehmens als korrekt erweisen und einem ein „bestimmter“ Gewinn tatsächlich zustehen, kann dieser auch gerichtlich eingefordert werden. Werden keine bestimmten Preise angegeben, kann es sich oft auch um wertlose Gegenstände handeln.

Häufig handelt es sich auch um Tricks der Unternehmen, um an Daten zu kommen. „Diese werden dann in der Praxis teilweise – oft auch unerlaubterweise – weiterverkauft“, gibt Lichtmannegger zu bedenken. Dies wiederum kann zu einer Flut an lästigen Werbeanrufen oder Benachrichtigungen führen.