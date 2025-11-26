Wiener Hotels im Advent nahezu ausgebucht

Das ist eine gute Nachricht: Die Wiener Hotels sind an den Adventwochenenden bis Weihnachten nahezu ausgebucht. Und das quer durch alle Kategorien, erklärt Hotellerie-Obmann Felix Neutatz: „Advent in Wien spricht alle Typen von Reisenden an. Es kommen junge Leute, die einfachere Hotels buchen, genauso wie Luxus-Urlauber die sich in den besten Zimmern der Stadt einmieten.“