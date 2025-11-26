Wiener Hotels im Advent nahezu ausgebucht

Die Christkindlmärkte sind dieses Jahr erneut ein Besuchermagnet. Der Rathausplatz hat heuer einen enormen Popularitätsschub erhalten, zeigt eine Erhebung aus Großbritannien.
Das ist eine gute Nachricht: Die Wiener Hotels sind an den Adventwochenenden bis Weihnachten nahezu ausgebucht. Und das quer durch alle Kategorien, erklärt Hotellerie-Obmann Felix Neutatz: „Advent in Wien spricht alle Typen von Reisenden an. Es kommen junge Leute, die einfachere Hotels buchen, genauso wie Luxus-Urlauber die sich in den besten Zimmern der Stadt einmieten.“
Die Buchungslage liegt sogar etwas über dem Vorjahr. Ein Hauptgrund dafür ist die steigende Bekanntheit und Beliebtheit der Wiener Weihnachtsmärkte, wie auch eine aktuelle Auswertung eines Britischen Reiseversicherers zeigt.
Dank steigender Beliebtheit der Adventmärkte hat sich die früher schwache zweite Novemberhälfte und die Weihnachtszeit zu einer starken Periode entwickelt.
Hotellerie-Obmann Felix Neutatz
Basierend auf internationalen Suchdaten weist der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz demnach heuer den weltweit größten Popularitätszuwachs auf. Die Suchanfragen bei Google stiegen um 352 Prozent zum Vorjahr an, heißt es.
Dahinter folgen der Southbank Centre Winter Market in London und das Brüsseler Winterwunder Plaisirs d’hiver. Das Wiener Flair wird in wärmsten Farben beschrieben, Eislaufen durch den wunderschön beleuchteten Rathauspark als Pluspunkt angeführt.
