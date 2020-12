Adolf Hitler gewinnt Wahl zum Landrat in Namibia

Adolf Hitler Uunona trat für die Partei Swapo an, die früher gegen die Apartheid im Land kämpfte. Er holte 84,88 Prozent der Stimmen bei den Regionalwahlen im Distrikt Ompundja in der Region Oshana und wurde am Mittwoch als Landrat eingeschworen. „Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich Oshana jetzt unterwerfen will“, erklärte der Politiker gegenüber „Bild“ lachend. In seiner Kindheit wusste er gar nicht, was der Name bedeutet. Erst später habe er gemerkt, nach welchem Mann er überhaupt benannt wurde.