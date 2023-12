Diese Familie ist verrückt nach dem Krampus

Ihre Familie wird immer an ihren Hochzeitstag denken und in keinem Jahr vergessen zu gratulieren. Hat Nicole Mayrhofer doch just am Krampustag (5. Dezember) ihrem Ehemann das Ja-Wort gegeben – und damit ihren Verwandten eine besondere Freude gemacht. Papa Hans Brugger hat im Jahr 1966 die „Alt Gnigler Krampus & Perchten Pass“ gegründet. Sohn Hannes ist mittlerweile Obmann der finsteren Gesellen. Auch der Rest der Familie liegt im Krampus-Fieber. „Wir sind ein bisserl verrückt“, lacht Mama Susi.