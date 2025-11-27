Perchten laufen in Neufeld für „Rollende Engel“

Stars der heimischen Perchten-Szene kommen

Für dennoch feurige Stimmung sorgen zur profesionellen Sound- und Lichtshow die „Zillingdorf Bergwerk Devils“, die „Eggendorfer Staföd Perchten“ und die „Urigen Lochteufeln“ aus Ebreichsdorf. Außerdem findet ein Meet & Greet mit dem Tik-Tok-Liebling „Tobitainment“ statt, der seinien Fans bestimmt viele Autogramme geben wird. Das Event beginnt um 15 Uhr auf Höhe Hauptstraße 5, von 17 bis 18 Uhr signiert „Tobitainment“, um 18 Uhr kommt der Nikolaus und ab 18.40 Uhr ist der Perchtenlauf geplant.