Perchten laufen in Neufeld für „Rollende Engel“

Eine Adventveranstaltung für die ganze Familie mit abgesperrtem Kinderbereich. Die Einnahmen erfüllen Schwerkranken ihren letzten großen Wunsch.
Eine sympathische Initiative setzen heuer die Geschäftstreibenden in Neufeld, allen voran „Bartschneider“ Jan-Luca Seiler, für sein soziales Engagement als Obdachlosenfriseur und Unterstützer des Kinderdorfs Pöttsching bekannt. Diesmal unterstützen ihn „Memo“ Akay vom Pizza- und Kebab-Haus und Dalibor Makivic von D&D Café und Cocktailbar. Sie veranstalten am 4. Dezember einen Perchtenlauf zugunsten des Vereines „Rollende Engel“. Die Organisation erfüllt die letzten Wünsche schwer kranker Kinder und Erwachsener. Sie organisiert die Transporte für Patienten zu bestimmten Zielen und Veranstaltungen.
Teufel werden den eigenen Nachwuchs mitbringen
Unter besonderer Berücksichtigung von Familien mit Kindern findet daher heuer auch der „Charity-Perchtenlauf Neufeld“ samt Nikolaus statt. Jan-Luca Zechmeister-Seiler: „Unmittelbar vor meinem Geschäft ,Der Seiler´ wird es eine abgesperrte Kinderzone geben, die Perchten werden sanfter auftreten und werden selber so manches kleine ,Teuferl´ mit dabeihaben.“
Stars der heimischen Perchten-Szene kommen
Für dennoch feurige Stimmung sorgen zur profesionellen Sound- und Lichtshow die „Zillingdorf Bergwerk Devils“, die „Eggendorfer Staföd Perchten“ und die „Urigen Lochteufeln“ aus Ebreichsdorf. Außerdem findet ein Meet & Greet mit dem Tik-Tok-Liebling „Tobitainment“ statt, der seinien Fans bestimmt viele Autogramme geben wird. Das Event beginnt um 15 Uhr auf Höhe Hauptstraße 5, von 17 bis 18 Uhr signiert „Tobitainment“, um 18 Uhr kommt der Nikolaus und ab 18.40 Uhr ist der Perchtenlauf geplant.
