Ärzte musizieren für den guten Zweck im Haydnsaal

Ärzte als Musiker: Das World Doctors Orchestra gastiert im Schloss Esterházy. Die Einnahmen kommen der Krebshilfe Burgenland zugute.
Sie tauschen ihren weißen Kittel gegen Frack bzw. Abendkleid – rund 100 Ärzte aus aller Welt sind das World Doctors Orchestra.
Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Burgenland gastiert das besondere Orchester am 30. Jänner um 19 Uhr im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt.
Unter der Leitung von Stefan Willich, Gründer und Dirigent des Orchesters, erklingen Werke von Johann Strauss (Sohn), Franz Schubert und Johannes Brahms. Als Solist ist der international renommierte Pianist Albert Frantz zu erleben. Ein Konzert also, das nicht nur musikalisches Können erleben lässt, sondern auch noch ein starkes soziales Anliegen widerspiegelt.
„Eine Krebserkrankung bringt für Betroffene und ihre Familien enorme emotionale und oft auch finanzielle Belastungen mit sich“, betont Mag. Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe Burgenland.
World Doctors Orchestra verbindet Mediziner
Das besondere Orchester vereint heute mehr als 2000 Mediziner aus 60 Ländern. Gegründet wurden es im Jahr 2008. Alle Orchestermitglieder musizieren ehrenamtlich und tragen ihre Kosten selbst. Weltweit konnten so bereits mehr als zwei Millionen Euro für medizinische und soziale Hilfsprojekte erspielt werden.
Eine zentrale Rolle bei der Organisation des Konzerts in Eisenstadt spielt Carmen Meissner, Violinistin im World Doctors Orchestra, Doktorandin an der Universität Mozarteum Salzburg und Gesamtleiterin der WDO-Konzertplanung in Österreich. „Dieses Konzert zeigt, wie Medizin und Musik gemeinsam Hoffnung schenken können“, so Meissner. Tickets gibt es unter esterhazy.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.