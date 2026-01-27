Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zugunsten Krebshilfe

Ärzte musizieren für den guten Zweck im Haydnsaal

Burgenland
27.01.2026 11:00
Rund 100 Ärzte werden am Freitag im Schloss in Eisenstadt auf der Bühne stehen.
Rund 100 Ärzte werden am Freitag im Schloss in Eisenstadt auf der Bühne stehen.(Bild: Kristian Rasmussen)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Ärzte als Musiker: Das World Doctors Orchestra gastiert im Schloss Esterházy. Die Einnahmen kommen der Krebshilfe Burgenland zugute. 

0 Kommentare

Sie tauschen ihren weißen Kittel gegen Frack bzw. Abendkleid – rund 100 Ärzte aus aller Welt sind das World Doctors Orchestra.

Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Burgenland gastiert das besondere Orchester am 30. Jänner um 19 Uhr im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt.

Unter der Leitung von Stefan Willich, Gründer und Dirigent des Orchesters, erklingen Werke von Johann Strauss (Sohn), Franz Schubert und Johannes Brahms. Als Solist ist der international renommierte Pianist Albert Frantz zu erleben. Ein Konzert also, das nicht nur musikalisches Können erleben lässt, sondern auch noch ein starkes soziales Anliegen widerspiegelt.

„Eine Krebserkrankung bringt für Betroffene und ihre Familien enorme emotionale und oft auch finanzielle Belastungen mit sich“, betont Mag. Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe Burgenland.

World Doctors Orchestra verbindet Mediziner
Das besondere Orchester vereint heute mehr als 2000 Mediziner aus 60 Ländern. Gegründet wurden es im Jahr 2008. Alle Orchestermitglieder musizieren ehrenamtlich und tragen ihre Kosten selbst. Weltweit konnten so bereits mehr als zwei Millionen Euro für medizinische und soziale Hilfsprojekte erspielt werden.

Eine zentrale Rolle bei der Organisation des Konzerts in Eisenstadt spielt Carmen Meissner, Violinistin im World Doctors Orchestra, Doktorandin an der Universität Mozarteum Salzburg und Gesamtleiterin der WDO-Konzertplanung in Österreich. „Dieses Konzert zeigt, wie Medizin und Musik gemeinsam Hoffnung schenken können“, so Meissner. Tickets gibt es unter esterhazy.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 3°
Symbol heiter
Güssing
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-2° / 5°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-4° / 2°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-3° / 4°
Symbol heiter

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Burgenland
Keeper vor Wechsel
Linz oder Aachen? Kusters große Gretchenfrage
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Debatte um Regelwerk
ÖVP fordert Schuldenbremse im Verfassungsrang
Krone Plus Logo
Unzählige Betroffene
Wohin wurde giftiges Asbest-Gestein ausgeliefert?
Was sind die Ursachen?
Eine Bezirkshauptstadt verkommt zur Geisterstadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf