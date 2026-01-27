Ärzte musizieren für den guten Zweck im Haydnsaal

Unter der Leitung von Stefan Willich, Gründer und Dirigent des Orchesters, erklingen Werke von Johann Strauss (Sohn), Franz Schubert und Johannes Brahms. Als Solist ist der international renommierte Pianist Albert Frantz zu erleben. Ein Konzert also, das nicht nur musikalisches Können erleben lässt, sondern auch noch ein starkes soziales Anliegen widerspiegelt.