Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Amerika-Tournee

Nach Trainingsflaute heißt es Ruhe bewahren

Ski Alpin
25.11.2025 15:24
Österreichs Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer.
Österreichs Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer.(Bild: APA/EXPA)

Schneemangel und warmes Wetter kosteten den Ski-Zirkus vergangene Woche wichtige Pistenkilometer, vor allem im Hinblick auf die Speed-Rennen. Österreichs Herren-Chefcoach Marko Pfeifer bleibt aber vor der Amerika-Tournee trotz der warmen Temperaturen cool. 

0 Kommentare

Frau Holle, sie ist eigentlich so zuverlässig. Speziell in Copper Mountain, das dank der Höhe für seine Schneesicherheit bekannt ist. Doch ausgerechnet vergangene Woche dürfte sie gänzlich auf Copper vergessen haben. Denn der Skiort in den Rocky Mountains, erstmals seit 2001 Ausrichter von Weltcuprennen, glänzte mit Plusgraden, statt malerischem Weiß dominierte Grün das Landschaftsbild – ein Albtraum für den Weltcup-Zirkus. „Es war schwierig, hat hier gefühlt noch nie so wenig Schnee gegeben“, so Cheftrainer Marko Pfeifer. Der den Heim-Weltcup in Gurgl ausließ, direkt aus Levi nach Übersee anreiste, um für bestmögliche Vorbereitungen zu sorgen.

Copper Mountain ist traditionell ein wichtiger Trainingsort für den Ski-Tross (im Bild Lindsey ...
Copper Mountain ist traditionell ein wichtiger Trainingsort für den Ski-Tross (im Bild Lindsey Vonn), diesmal gibt‘s erstmals seit 2001 auch wieder Weltcup-Rennen.(Bild: AP/John Locher)

Striedinger gewann die Quali
Wo die Trainingsbedingungen, gelinde gesagt, überschaubar waren. „Es hatte Plusgrade, war auch in der Nacht nie richtig kalt. Nicht so, wie wir uns das erhofft hatten“, murrt Pfeifer. Was auch für unsere Speed-Damen Folgen hatte, das Trainingscamp in Übersee wurde vorzeitig abgebrochen.

Für die Herren verlagerte sich das Training überwiegend auf den oberen Teil der Rennstrecke, der Fokus lag auf Gleitkurven und Riesentorlauf-Einheiten. Nur an einem Tag ging ein Lauf von oben bis unten, den nützte Österreichs Team gleich für eine interne Quali. Fünf Läufer, ein Startplatz für den morgigen Super-G – den ergatterte sich Otmar Striedinger. Für Max Franz ist der US-Trip indes vorbei, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.

Max Franz muss auf sein Weltcup-Comeback noch warten.
Max Franz muss auf sein Weltcup-Comeback noch warten.(Bild: Christof Birbaumer)

„Woche voller Emotionen“
Der 36-jährige Kärntner, der vor drei Jahren ausgerechnet in Copper schwer gestürzt war, Frakturen in beiden Beinen erlitt und zig Operationen über sich ergehen lassen musste, sei laut Pfeifer „natürlich enttäuscht und niedergeschlagen“. Franz erklärte: „Es war eine Woche voller Emotionen. Ich werde weiterkämpfen und hoffentlich wieder im Starthaus stehen.“ Pfeifer dazu: „In erster Linie zählt, dass Max zurück ist – das ist mit der Vorgeschichte viel wert, alles andere kommt.“

Aktuell sollen es andere richten. Angesichts der fehlenden Trainingskilometer in Übersee bleibt Pfeifer gelassen: „Wir müssen die Situation annehmen und ruhig bleiben – es ist für alle gleich. Wir haben schon vor der Saison gut trainiert, wissen, was wir drauf haben.“ Am Donnerstag zählt‘s, wird die Speed-Saison mit einem Super-G eröffnet.

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Ski Alpin
Vor Amerika-Tournee
Nach Trainingsflaute heißt es Ruhe bewahren
Damen vorzeitig daheim
US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter
Große Sorge nach Sturz
Mama von Ski-Star: „Wünsche mir, dass sie aufhört“
Ex-Konkurrent betont:
Hirscher-Sensation? „Es siegen oft Außenseiter!“
Bereit für Copper
Nach Speed-Tagen voller Fokus auf den „Riesen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf