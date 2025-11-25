Nach Trainingsflaute heißt es Ruhe bewahren

Frau Holle, sie ist eigentlich so zuverlässig. Speziell in Copper Mountain, das dank der Höhe für seine Schneesicherheit bekannt ist. Doch ausgerechnet vergangene Woche dürfte sie gänzlich auf Copper vergessen haben. Denn der Skiort in den Rocky Mountains, erstmals seit 2001 Ausrichter von Weltcuprennen, glänzte mit Plusgraden, statt malerischem Weiß dominierte Grün das Landschaftsbild – ein Albtraum für den Weltcup-Zirkus. „Es war schwierig, hat hier gefühlt noch nie so wenig Schnee gegeben“, so Cheftrainer Marko Pfeifer. Der den Heim-Weltcup in Gurgl ausließ, direkt aus Levi nach Übersee anreiste, um für bestmögliche Vorbereitungen zu sorgen.