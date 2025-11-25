Vorteilswelt
Glaubt an WM-Titel

Auch Teamchef Rangnick von U17-Team „beeindruckt“

Fußball International
25.11.2025 15:14
Ralf Rangnick schwärmt von Österreichs U17-Tem.
Ralf Rangnick schwärmt von Österreichs U17-Tem.(Bild: Andreas Pichler, Sepp Pail)

Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-U17-Auswahl vor dem Finale bei der WM-Endrunde alles Gute gewünscht. „Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren“, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. „Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.“

0 Kommentare

Österreichs Nachwuchs-Team steht nach dem Halbfinalsieg über Italien in Katar im Endspiel, in dem am Donnerstag (17 Uhr) der regierende Europameister Portugal wartet. Rangnick zeigte sich vom bisherigen Auftreten angetan. „Diese Mannschaft spielt aktiv, initiativ, will etwas bewegen. Ich kann Hermann Stadler, seinem Trainerteam und natürlich vor allem den Spielern zu ihrem bisherigen Abschneiden nur gratulieren.“

Lesen Sie auch:
Johannes Moser (re.) hat schon acht WM-Treffer erzielt.
U17-Team im Endspiel
WM-Helden: Keiner durfte in der Bundesliga ran
25.11.2025
U17-Sensation in Katar
Papa verschob wegen WM-Traum dreimal Heimflug
25.11.2025

Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar noch besucht. Rangnick berichtete über eine besondere Motivationsspritze von Österreichs Rekordtorschütze: „Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
