Auch Teamchef Rangnick von U17-Team „beeindruckt“

Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-U17-Auswahl vor dem Finale bei der WM-Endrunde alles Gute gewünscht. „Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren“, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. „Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.“