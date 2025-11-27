Die Sagenjäger auf Jagd nach der „saligen Frau“

Passende Orte für Sagenerzählung

Genau dieser Frage geht der ORF-Sagenjäger Max Müller auf die Spur. Und dabei wird nicht nur die Sage selbst unter die Lupe genommen, sondern auch die Region vor den Vorhang geholt. „Wir haben dazu die passenden Orte ausgesucht“, sagt Sissi Wutte von der Tourismusregion Wörthersee-Rosental. Mitunter wurde am Rupertiberg, in der Kirche St. Helena und im Gericht von Ferlach gedreht. „Wir waren insgesamt fünf Tage vor Ort. An zwei haben wir ausschließlich Szenen in Spielfilmqualität gedreht“, erklärt Mario Barta von der Produktionsfirma AlphaVision. Insgesamt neun Mitarbeiter rückten den Sagenjäger und die Sage ins rechte Licht.