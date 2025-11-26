Mit Leidenschaft und Kreativität zur Blumenbäuerin

Auch im Winter hat die junge Mutter alle Hände voll zu tun. Neben Trockenblumenkränzen und Holzherzen fertigt sie auch Adventsgestecke und -kränze an. Einen Tipp hat die Blumenliebhaberin ebenfalls parat: „Wenn man einen Kranz selbst bindet, ist es wichtig, die langen Stiele abzuschneiden, sonst wird er immer breiter. Der Unterschied zu den Blumen ist, dass Adventkränze viel weniger filigran sind.“ Beim Spaziergang durch den Wald findet man außerdem so manches Accessoire für den Adventkranz – „aber bitte nicht wahllos Pflanzen pflücken“, mahnt die 29-Jährige.