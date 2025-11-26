Adventwanderungen: Weihnachten beginnt am Berg

Bergseelsorger entzündet erste Adventkerze

Es ist ein Innehalten, ein gemeinsamer Schritt in die Weihnachtszeit – und heuer beginnt dieser Weg am 1. Adventsonntag, dem 30. November, wieder dort, wo Südkärnten besonders still wird: beim Alpengasthof Riepl am Luscha-Sattel hoch über Bad Eisenkappel. Ab 9 Uhr brechen die Wanderer zur Topitza auf.