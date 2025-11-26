Vorteilswelt
Auftakt in stille Zeit

Adventwanderungen: Weihnachten beginnt am Berg

Kärnten
26.11.2025 10:00
Wanderer bei der Andacht am Lussari.
Wanderer bei der Andacht am Lussari.(Bild: Hannes Wallner)

Wenn der erste Schnee die Berge sanft bedeckt, lädt die „Krone“ wieder zu den traditionellen Adventwanderungen ein. Gestartet wird am 1. Adventsonntag mit einer Wanderung zur Topitza. 

Wenn der Winter die Bergwelt in sanftes Weiß taucht, beginnt eine Tradition, die seit fast zwei Jahrzehnten die Herzen wärmt: die Adventwanderungen der „Kronen Zeitung“.

Bergseelsorger entzündet erste Adventkerze
Es ist ein Innehalten, ein gemeinsamer Schritt in die Weihnachtszeit – und heuer beginnt dieser Weg am 1. Adventsonntag, dem 30. November, wieder dort, wo Südkärnten besonders still wird: beim Alpengasthof Riepl am Luscha-Sattel hoch über Bad Eisenkappel. Ab 9 Uhr brechen die Wanderer zur Topitza auf.

Schritt für Schritt führt der Pfad durch den winterlichen Wald und verschneite Lichtungen hinauf zum Gipfelkreuz. Oben angekommen findet um 11 Uhr eine besondere Andacht statt. Unser Bergseelsorger Roland Stadler wird die erste Adventkerze im Herzen vieler entzünden – mit Worten, die den Bergen entsprechen: klar, ruhig und tief.

Wanderer werden von Bergrettern begleitet
Unterstützt werden die Adventwanderungen auch heuer wieder von jenen, die seit jeher für die Sicherheit am Berg stehen. Beim Auf- und Abstieg werden die Adventwanderer von Bergrettern der Ortsstelle Bad Eisenkappel begleitet. Ein herzliches Dankeschön dafür.

Am 1. Adventsonntag geht es bei den Adventwanderungen auf die kleine, aber feine Topitza hoch ...
Am 1. Adventsonntag geht es bei den Adventwanderungen auf die kleine, aber feine Topitza hoch über Südkärnten.(Bild: Hannes Wallner)
Bergseelsorger Roland Stadler bei der Andacht am Stubeck.
Bergseelsorger Roland Stadler bei der Andacht am Stubeck.(Bild: Hannes Wallner)
Adventwanderer am Weg auf den Dobratsch.
Adventwanderer am Weg auf den Dobratsch.(Bild: Hannes Wallner)

Beim Aufakt mit dabei ist auch Hannes Gütler, der Landesleiter der Kärntner Bergrettung – für ihn sind die Adventwanderungen längst „eine lieb gewonnene Tradition, die uns alle erdet und verbindet“. Wer mitgeht, spürt es sofort: Weihnachten beginnt am Berg.

Hannes Wallner
