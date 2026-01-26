Ehrenamtliche Begleitung für schwer kranke Kinder

Wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt, läuft das gesamte Familienleben Gefahr, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Die große Sorge um das erkrankte Kind beansprucht viel Aufmerksamkeit und Kraft, während die Bedürfnisse der Geschwisterkinder in dieser belastenden Situation häufig in den Hintergrund treten. Für betroffene Familien kann eine einfühlsame und zugleich fachlich kompetente Begleitung daher eine große Unterstützung sein. „Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, braucht es gut ausgebildete Begleiter und Begleiterinnen“, betont Sabine Mangeng von HOKI (Hospizbegleitung für Kinder und Jugendliche). Genau darauf bereitet der Aufbaukurs für die ehrenamtliche Hospizbegleitung von Kindern und Jugendlichen vor – und diesen haben kürzlich 13 Frauen und Männer erfolgreich abgeschlossen.