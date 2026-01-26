Vorteilswelt
Sachbeschädigung

Spur der Verwüstung durch Dornbirn gezogen

Vorarlberg
26.01.2026 11:55
Hier haben sich die Vandalen ausgetobt.
Hier haben sich die Vandalen ausgetobt.(Bild: Google)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Unbekannte haben am Sonntagabend in Dornbirn (Vorarlberg) ihrer Wut freien Lauf gelassen und bei einer Unterführung Glasscheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen. 

Schwerer Fall von Sachbeschädigung in Dornbirn: Am Sonntagabend haben unbekannte Täter oberhalb der Stadtstraße Sicherheitsscheiben eingeschlagen. Die Glasscheiben sind dort als Absperrung zur Unterführung angebracht. 

Die Vandalen dürften einen Nothammer benutzt haben, um das Glas - insgesamt elf Scheiben – zum Zerbersten zu bringen. Die Polizei Dornbirn sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen.  

