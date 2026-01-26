Spur der Verwüstung durch Dornbirn gezogen

Vorarlberg mit Rekordaufgebot in Italien am Start
Unbekannte haben am Sonntagabend in Dornbirn (Vorarlberg) ihrer Wut freien Lauf gelassen und bei einer Unterführung Glasscheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Schwerer Fall von Sachbeschädigung in Dornbirn: Am Sonntagabend haben unbekannte Täter oberhalb der Stadtstraße Sicherheitsscheiben eingeschlagen. Die Glasscheiben sind dort als Absperrung zur Unterführung angebracht.
Die Vandalen dürften einen Nothammer benutzt haben, um das Glas - insgesamt elf Scheiben – zum Zerbersten zu bringen. Die Polizei Dornbirn sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen.
