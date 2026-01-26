Spur der Verwüstung durch Dornbirn gezogen

Die Vandalen dürften einen Nothammer benutzt haben, um das Glas - insgesamt elf Scheiben – zum Zerbersten zu bringen. Die Polizei Dornbirn sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen.