Pistenrowdy lässt Verletzten im Schnee liegen

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Piste Nummer 6. Der 33-Jährige fuhr gerade in Richtung Talstation, als plötzlich ein unbekannter Skifahrer vom freien Gelände kommend in die Piste einsprang und ihn seitlich am Oberkörper rammte. Der 33-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei an der linken Schulter Verletzungen unbestimmten Grades zu. Den dunkel gekleideten Pistenrowdy, der laut Personenbeschreibung zwischen 13 und 15 Jahren alt sein soll, beeindruckte das allerdings wenig – er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.