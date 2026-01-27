Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Pistenrowdy lässt Verletzten im Schnee liegen

Chronik
27.01.2026 11:30
Die Polizei sucht Zeugen.
Die Polizei sucht Zeugen.(Bild: sos)
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 33-jähriger Skifahrer ist am Sonntagnachmittag im Kleinwalsertaler Skigebiet Ifen zu Sturz gekommen und hat sich dabei diverse Verletzungen zugezogen. Zuvor war er von einem jungen Pistenrowdy angefahren worden.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Piste Nummer 6. Der 33-Jährige fuhr gerade in Richtung Talstation, als plötzlich ein unbekannter Skifahrer vom freien Gelände kommend in die Piste einsprang und ihn seitlich am Oberkörper rammte. Der 33-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei an der linken Schulter Verletzungen unbestimmten Grades zu. Den dunkel gekleideten Pistenrowdy, der laut Personenbeschreibung zwischen 13 und 15 Jahren alt sein soll, beeindruckte das allerdings wenig – er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Etwaige Zeugen des Vorfalls sowie der unbekannte Skifahrer werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu melden.

Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
